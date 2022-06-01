WFO BINGHAMTON Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 1, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 301 NATIONAL WEATHER SERVICE BINGHAMTON NY 759 PM EDT WED JUN 1 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 301 FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS CANCELS 12 COUNTIES IN CENTRAL NEW YORK CHEMUNG CHENANGO CORTLAND MADISON ONONDAGA OTSEGO SCHUYLER SENECA STEUBEN TIOGA TOMPKINS YATES IN PENNSYLVANIA THIS CANCELS 1 COUNTY IN NORTHEAST PENNSYLVANIA BRADFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF CORNING, CORTLAND, ELMIRA, HAMILTON, HORNELL, ITHACA, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, PENN YAN, SAYRE, SENECA FALLS, SYRACUSE, TOWANDA, WATKINS GLEN, AND WAVERLY. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 301 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES BROOME DELAWARE SULLIVAN IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES LACKAWANNA LUZERNE PIKE SUSQUEHANNA WAYNE WYOMING THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, SCRANTON, TUNKHANNOCK, WALTON, AND WILKES-BARRE. _____ Copyright 2022 AccuWeather