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NY WFO BINGHAMTON Warnings, Watches, and Advisories

WFO BINGHAMTON Warnings, Watches and Advisories for Sunday, July 24, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 498

NATIONAL WEATHER SERVICE BINGHAMTON NY

454 PM EDT SUN JUL 24 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 498 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS

EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHEMUNG CHENANGO

CORTLAND DELAWARE MADISON

ONEIDA ONONDAGA OTSEGO

SCHUYLER SENECA STEUBEN

TIOGA TOMPKINS YATES

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD SUSQUEHANNA

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,

ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HORNELL, ITHACA, MONTROSE, NORWICH,

ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, PENN YAN, ROME, SAYRE, SENECA FALLS,

SYRACUSE, TOWANDA, UTICA, WALTON, WATKINS GLEN, AND WAVERLY.

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEW YORK

SCHOHARIE

IN EASTERN NEW YORK

FULTON HAMILTON HERKIMER

MONTGOMERY

THIS INCLUDES THE CITIES OF AMSTERDAM, BREAKABEEN, CAROGA LAKE,

COBLESKILL, DOLGEVILLE, FRANKFORT, GILBOA, GLOVERSVILLE,

HERKIMER, HOFFMEISTER, ILION, JEFFERSON, JOHNSTOWN, LITTLE FALLS,

LIVINGSTONVILLE, LONG LAKE, MIDDLEBURGH, MOHAWK, NORTH BLENHEIM,

SABATTIS, AND WELLS.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 498 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM EDT THIS

EVENING

ALBANY COLUMBIA GREENE

RENSSELAER SCHENECTADY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATHENS, CAIRO, CATSKILL,

COXSACKIE, JEFFERSON HEIGHTS, NEW LEBANON, ROTTERDAM,

SCHENECTADY, AND TROY.

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Copyright 2022 AccuWeather

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