WFO BUFFALO Warnings, Watches and Advisories for Thursday, July 28, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 505 NATIONAL WEATHER SERVICE BUFFALO NY 1205 PM EDT THU JUL 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN CENTRAL NEW YORK CAYUGA JEFFERSON LEWIS OSWEGO IN WESTERN NEW YORK WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, FAIR HAVEN, LOWVILLE, NEWARK, OSWEGO, AND WATERTOWN. IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES BROOME CHEMUNG CHENANGO CORTLAND DELAWARE MADISON ONEIDA ONONDAGA OTSEGO SCHUYLER SENECA SULLIVAN TIOGA TOMPKINS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHEAST PENNSYLVANIA BRADFORD PIKE SUSQUEHANNA THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORTLAND, DELHI, ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAWLEY, HONESDALE, ITHACA, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, ROME, SAYRE, SENECA FALLS, SYRACUSE, TOWANDA, UTICA, WALTON, WATKINS GLEN, AND WAVERLY. IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WESTERN MASSACHUSETTS BERKSHIRE IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEW YORK ALBANY COLUMBIA DUTCHESS GREENE RENSSELAER SARATOGA SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER WARREN WASHINGTON IN EASTERN NEW YORK FULTON HAMILTON HERKIMER MONTGOMERY IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN VERMONT BENNINGTON WINDHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, AMSTERDAM, ARLINGTON, ATHENS, BEACON, BELLOWS FALLS, BENNINGTON, BRATTLEBORO, BREAKABEEN, CAIRO, CAMBRIDGE, CAROGA LAKE, CATSKILL, COBLESKILL, COXSACKIE, DALTON, DOLGEVILLE, FLORIDA, FORT EDWARD, FRANKFORT, GILBOA, GLENS FALLS, GLOVERSVILLE, GRANVILLE, GREENWICH, GUILFORD CENTER, HANCOCK, HERKIMER, HOFFMEISTER, HUDSON FALLS, HULETTS LANDING, ILION, JEFFERSON, JEFFERSON HEIGHTS, JOHNSTOWN, KINGSTON, LITTLE FALLS, LIVINGSTONVILLE, LONG LAKE, MIDDLEBURGH, MOHAWK, NEW LEBANON, NEW PALTZ, NORTH ADAMS, NORTH BLENHEIM, PITTSFIELD, POUGHKEEPSIE, POWNAL, ROTTERDAM, SABATTIS, SARATOGA LAKE, SARATOGA SPRINGS, SCHENECTADY, STAMFORD, TROY, WELLS, WEST BRATTLEBORO, WEST GLENS FALLS, WHITEHALL, AND WOODFORD STATE PARK. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS _____ Copyright 2022 AccuWeather