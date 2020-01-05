TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Sunday, January 5, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;48;S;12;37%

Abilene Dyess;Clear;45;SSW;13;38%

Alice;Clear;45;SSW;6;76%

Alpine;Clear;47;SW;18;31%

Amarillo;Clear;45;SW;17;56%

Angleton;Clear;46;S;3;92%

Arlington;Clear;45;S;5;60%

Austin;Clear;50;Calm;0;52%

Austin Bergstrom;Clear;41;WSW;3;73%

Bay;Clear;47;Calm;0;100%

Beaumont;Clear;45;Calm;1;92%

Beeville;Clear;47;S;6;73%

Borger;Clear;53;SW;10;34%

Bowie;Clear;44;SSE;5;65%

Breckenridge;Clear;49;SSW;6;47%

Brenham;Clear;52;SSW;5;61%

Bridgeport;Clear;38;Calm;0;76%

Brownsville;Clear;50;SSE;3;89%

Brownwood;Clear;39;Calm;0;65%

Burnet;Clear;45;Calm;0;57%

Canadian;Clear;42;SW;7;66%

Castroville;Clear;47;S;3;49%

Childress;Clear;46;S;12;45%

Cleburne;Clear;46;SSE;9;61%

College Station;Clear;52;S;8;54%

Comanche;Clear;48;SSW;9;53%

Conroe;Clear;39;Calm;0;92%

Corpus Christi;Clear;49;S;8;89%

Corsicana;Clear;44;SSE;8;73%

Cotulla;Clear;50;SSE;7;49%

Dalhart;Mostly cloudy;39;NW;7;54%

Dallas Love;Clear;49;SE;9;49%

Dallas Redbird;Clear;48;SSE;7;51%

Dallas/Ft Worth;Clear;45;SE;6;57%

Decatur;Clear;47;SSE;12;55%

Del Rio;Clear;47;Calm;0;42%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;43;NNE;3;47%

Denton;Clear;40;SSE;6;70%

Dryden;Clear;41;W;9;45%

Dumas;Clear;38;W;12;63%

Edinburg;Clear;54;SSE;4;65%

El Paso;Clear;43;S;9;51%

Ellington;Clear;52;S;3;66%

Falfurrias;Clear;48;Calm;0;77%

Fort Hood;Clear;50;SSE;3;48%

Fort Worth;Clear;43;SE;7;65%

Fort Worth Alliance;Clear;44;SSE;9;62%

Fort Worth Nas;Clear;46;SSE;3;59%

Fort Worth Spinks;Clear;45;S;6;63%

Fredericksburg;Clear;34;WNW;3;71%

Gainesville;Clear;41;S;5;71%

Galveston;Clear;57;S;3;89%

Gatesville;Clear;50;Calm;0;49%

Georgetown;Clear;45;SSW;3;62%

Giddings;Clear;51;Calm;0;59%

Gilmer;Clear;40;Calm;0;75%

Graham;Clear;43;Calm;0;70%

Granbury;Clear;45;SE;5;70%

Grand Prairie;Clear;45;S;5;60%

Greenville;Clear;41;SSE;3;70%

Guadalupe Pass;Clear;39;WSW;31;52%

Hamilton;Clear;45;S;8;59%

Harlingen;Clear;48;S;8;89%

Hearne;Clear;48;SE;5;61%

Hebbronville;Clear;44;Calm;0;66%

Henderson;Clear;36;Calm;0;91%

Hereford;Clear;46;WSW;17;47%

Hillsboro;Clear;49;SSE;9;56%

Hondo;Clear;37;NW;5;52%

Houston;Clear;55;SSW;9;58%

Houston (Hobby Airport);Clear;51;SSW;5;73%

Houston / Dunn Helistop;Clear;55;SSW;9;58%

Houston / Southwest Airport;Clear;43;Calm;0;94%

Houston Clover;Clear;48;Calm;0;79%

Houston Hooks;Clear;47;SW;3;70%

Houston Hull;Clear;46;Calm;0;79%

Houston Intercontinental;Clear;49;SSW;6;70%

Huntsville;Clear;49;S;5;65%

Ingleside;Clear;52;SSW;5;96%

Jacksonville;Clear;38;S;4;92%

Jasper;Clear;41;Calm;0;98%

Junction;Clear;35;Calm;0;69%

Kellyusa Airport;Clear;46;Calm;0;56%

Kerrville;Clear;35;Calm;0;77%

Killeen;Clear;50;SSE;3;48%

Killeen/Ft Hood;Clear;50;SSE;3;48%

Kingsville Nas;Clear;48;S;3;86%

La Grange;Clear;48;SSW;5;72%

Lago Vista;Clear;55;SSW;8;41%

Lancaster;Clear;40;Calm;0;72%

Laredo;Clear;52;SSW;7;57%

Llano;Clear;37;Calm;0;69%

Longview;Clear;39;SSE;2;83%

Lubbock;Mostly clear;50;WSW;13;39%

Lufkin;Clear;41;SE;3;92%

Mcallen;Clear;50;SE;5;74%

Mcgregor;Clear;45;S;5;65%

Mckinney;Clear;40;Calm;0;79%

Mesquite;Clear;42;SSE;6;71%

Midland;Clear;49;SW;9;35%

Midland Airpark;Clear;49;SW;9;35%

Midlothian;Clear;43;SSE;5;71%

Mineola;Clear;38;SSE;2;85%

Mineral Wells;Clear;44;SE;13;65%

Mount Pleasant;Clear;36;SSE;3;83%

Nacogdoches;Clear;37;Calm;0;100%

New Braunfels;Clear;46;SW;5;55%

Odessa;Clear;42;SW;10;48%

Orange;Clear;43;Calm;0;93%

Palacios;Clear;56;S;7;86%

Palestine;Clear;48;SE;5;70%

Pampa;Clear;44;SW;12;53%

Pampa / Mesa Vista;Clear;43;WSW;9;56%

Paris;Clear;37;SE;8;69%

Pecos;Clear;38;S;5;53%

Perryton;Partly cloudy;36;S;7;72%

Plainview;Clear;42;WSW;17;48%

Pleasanton;Clear;47;S;3;55%

Port Aransas;Clear;60;S;8;73%

Port Isabel;Clear;57;S;5;80%

Port Lavaca;Clear;52;S;6;91%

Randolph AFB;Clear;52;S;9;47%

Robstown;Clear;46;SW;5;80%

Rockport;Clear;56;S;5;77%

Rocksprings;Clear;46;S;7;40%

San Angelo;Clear;43;Calm;0;47%

San Antonio;Clear;48;S;2;58%

San Antonio Stinson;Clear;43;Calm;0;67%

San Marcos;Clear;41;W;3;70%

Seminole;Clear;42;WSW;12;54%

Sherman-Denison;Clear;44;SSE;13;61%

Snyder;Clear;43;SSW;10;44%

Sonora;Clear;39;Calm;0;56%

Stephenville;Clear;41;S;5;69%

Sulphur Springs;Clear;41;SSE;5;64%

Sweetwater;Clear;51;S;17;30%

Temple;Clear;44;S;8;65%

Terrell;Clear;40;Calm;0;70%

Tyler;Clear;44;SSE;5;72%

Uvalde;Clear;39;Calm;0;58%

Vernon;Clear;39;S;9;72%

Victoria;Clear;49;SSW;7;85%

Waco;Clear;45;SSE;5;70%

Weslaco;Clear;48;SW;5;86%

Wharton;Clear;48;SSW;4;92%

Wichita Falls;Clear;40;S;7;72%

Wink;Clear;42;S;8;54%

Zapata;Clear;47;SSE;2;66%

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