TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Sunday, January 12, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;43;SSE;23;60%
Abilene Dyess;Clear;40;SSE;16;57%
Alice;Clear;46;Calm;0;82%
Alpine;Clear;45;S;8;24%
Amarillo;Clear;34;SSW;13;57%
Angleton;Clear;40;Calm;0;89%
Arlington;Clear;34;SE;3;88%
Austin;Clear;42;N;3;76%
Austin Bergstrom;Clear;33;Calm;0;95%
Bay;Clear;41;Calm;0;92%
Beaumont;Clear;40;N;4;86%
Beeville;Clear;44;NE;6;90%
Borger;Clear;35;S;16;58%
Bowie;Clear;33;SSE;7;93%
Breckenridge;Clear;39;SSE;9;78%
Brenham;Clear;36;Calm;0;94%
Bridgeport;Clear;32;ESE;3;99%
Brownsville;Clear;52;E;6;80%
Brownwood;Clear;37;SSE;9;80%
Burnet;Clear;38;Calm;0;82%
Canadian;Clear;32;SW;10;80%
Castroville;Clear;45;E;3;76%
Childress;Clear;32;SE;14;81%
Cleburne;Clear;34;SSE;7;93%
College Station;Clear;39;E;7;79%
Comanche;Clear;36;SSE;9;100%
Conroe;Clear;34;SSE;3;92%
Corpus Christi;Clear;50;ESE;9;82%
Corsicana;Clear;35;SE;9;84%
Cotulla;Clear;47;ESE;8;65%
Dalhart;Clear;32;WSW;9;51%
Dallas Love;Clear;36;SE;8;78%
Dallas Redbird;Clear;34;SE;8;81%
Dallas/Ft Worth;Clear;33;ESE;9;88%
Decatur;Clear;32;ESE;10;89%
Del Rio;Clear;44;SE;6;46%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;40;SE;6;55%
Denton;Clear;33;SE;8;84%
Dryden;Clear;41;ENE;5;45%
Dumas;Clear;36;SSW;20;44%
Edinburg;Clear;54;N;2;83%
El Paso;Clear;40;SSW;4;39%
Ellington;Clear;43;ENE;3;75%
Falfurrias;Clear;46;Calm;0;67%
Fort Hood;Clear;36;SE;6;91%
Fort Worth;Clear;34;ESE;7;88%
Fort Worth Alliance;Clear;35;SE;9;78%
Fort Worth Nas;Clear;37;SE;8;80%
Fort Worth Spinks;Clear;33;SSE;6;91%
Fredericksburg;Clear;38;Calm;0;83%
Gainesville;Clear;31;SSE;8;94%
Galveston;Mostly clear;49;N;9;77%
Gatesville;Clear;34;SE;5;93%
Georgetown;Clear;34;Calm;0;88%
Giddings;Clear;40;Calm;0;90%
Gilmer;Clear;29;Calm;2;97%
Graham;Clear;34;SE;8;93%
Granbury;Clear;37;SE;9;84%
Grand Prairie;Clear;34;SE;3;88%
Greenville;Clear;32;ESE;3;100%
Guadalupe Pass;Clear;41;WSW;25;29%
Hamilton;Clear;36;S;10;100%
Harlingen;Clear;48;SE;6;89%
Hearne;Clear;35;Calm;0;87%
Hebbronville;Clear;44;Calm;0;84%
Henderson;Clear;29;Calm;0;97%
Hereford;Clear;33;SW;9;68%
Hillsboro;Clear;35;ESE;10;95%
Hondo;Clear;42;ENE;6;76%
Houston;Clear;43;NNE;6;70%
Houston (Hobby Airport);Clear;42;N;5;76%
Houston / Dunn Helistop;Clear;43;NNE;6;70%
Houston / Southwest Airport;Clear;36;Calm;0;98%
Houston Clover;Clear;42;Calm;0;78%
Houston Hooks;Clear;37;N;3;85%
Houston Hull;Clear;40;NNE;5;89%
Houston Intercontinental;Clear;39;NNE;3;82%
Huntsville;Clear;34;ENE;5;85%
Ingleside;Clear;52;SE;5;83%
Jacksonville;Clear;29;N;1;96%
Jasper;Mostly cloudy;39;NNE;3;89%
Junction;Clear;34;Calm;0;69%
Kellyusa Airport;Clear;44;NE;3;75%
Kerrville;Clear;32;Calm;0;91%
Killeen;Clear;36;SE;6;91%
Killeen/Ft Hood;Clear;36;SE;6;91%
Kingsville Nas;Clear;45;E;5;89%
La Grange;Clear;40;ESE;5;89%
Lago Vista;Clear;37;ESE;3;93%
Lancaster;Clear;31;Calm;0;92%
Laredo;Clear;49;ENE;4;64%
Llano;Clear;39;E;6;86%
Longview;Clear;29;SE;1;93%
Lubbock;Clear;38;S;12;57%
Lufkin;Clear;33;Calm;0;88%
Mcallen;Clear;51;Calm;0;76%
Mcgregor;Clear;36;S;6;89%
Mckinney;Clear;29;SE;5;92%
Mesquite;Clear;31;SE;5;93%
Midland;Clear;45;S;13;35%
Midland Airpark;Clear;45;S;13;35%
Midlothian;Clear;33;SE;3;100%
Mineola;Clear;29;SE;2;92%
Mineral Wells;Clear;33;SE;14;88%
Mount Pleasant;Clear;31;Calm;0;95%
Nacogdoches;Mostly cloudy;33;NNE;3;100%
New Braunfels;Clear;38;NE;3;89%
Odessa;Clear;45;SSW;14;29%
Orange;Mostly clear;39;N;3;93%
Palacios;Clear;42;ENE;5;89%
Palestine;Clear;31;Calm;0;97%
Pampa;Clear;28;SSE;14;84%
Pampa / Mesa Vista;Clear;28;Calm;0;80%
Paris;Clear;27;ESE;5;92%
Pecos;Clear;30;S;5;43%
Perryton;Clear;28;SSE;14;80%
Plainview;Clear;29;SSW;6;78%
Pleasanton;Clear;38;Calm;0;86%
Port Aransas;Clear;57;E;8;70%
Port Isabel;Clear;60;E;7;80%
Port Lavaca;Clear;48;E;7;82%
Randolph AFB;Clear;41;NE;3;83%
Robstown;Clear;48;E;6;83%
Rockport;Clear;57;E;10;63%
Rocksprings;Clear;39;SSE;8;77%
San Angelo;Clear;42;S;8;54%
San Antonio;Clear;42;ENE;4;82%
San Antonio Stinson;Clear;41;E;3;85%
San Marcos;Clear;37;Calm;0;85%
Seminole;Clear;40;SSW;9;46%
Sherman-Denison;Clear;31;ESE;8;90%
Snyder;Clear;38;S;13;57%
Sonora;Clear;43;S;8;48%
Stephenville;Clear;34;SSE;7;89%
Sulphur Springs;Clear;30;SE;6;95%
Sweetwater;Clear;43;SSE;21;53%
Temple;Clear;36;SE;7;89%
Terrell;Clear;31;E;5;88%
Tyler;Clear;31;SE;3;86%
Uvalde;Clear;37;ENE;7;86%
Vernon;Clear;34;SE;6;84%
Victoria;Clear;43;E;6;85%
Waco;Clear;35;SSE;9;84%
Weslaco;Mostly clear;49;Calm;0;83%
Wharton;Clear;36;Calm;0;91%
Wichita Falls;Clear;35;SSE;14;85%
Wink;Clear;35;ESE;7;58%
Zapata;Clear;45;SSE;3;79%
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