TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Sunday, January 12, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;43;SSE;23;60%

Abilene Dyess;Clear;40;SSE;16;57%

Alice;Clear;46;Calm;0;82%

Alpine;Clear;45;S;8;24%

Amarillo;Clear;34;SSW;13;57%

Angleton;Clear;40;Calm;0;89%

Arlington;Clear;34;SE;3;88%

Austin;Clear;42;N;3;76%

Austin Bergstrom;Clear;33;Calm;0;95%

Bay;Clear;41;Calm;0;92%

Beaumont;Clear;40;N;4;86%

Beeville;Clear;44;NE;6;90%

Borger;Clear;35;S;16;58%

Bowie;Clear;33;SSE;7;93%

Breckenridge;Clear;39;SSE;9;78%

Brenham;Clear;36;Calm;0;94%

Bridgeport;Clear;32;ESE;3;99%

Brownsville;Clear;52;E;6;80%

Brownwood;Clear;37;SSE;9;80%

Burnet;Clear;38;Calm;0;82%

Canadian;Clear;32;SW;10;80%

Castroville;Clear;45;E;3;76%

Childress;Clear;32;SE;14;81%

Cleburne;Clear;34;SSE;7;93%

College Station;Clear;39;E;7;79%

Comanche;Clear;36;SSE;9;100%

Conroe;Clear;34;SSE;3;92%

Corpus Christi;Clear;50;ESE;9;82%

Corsicana;Clear;35;SE;9;84%

Cotulla;Clear;47;ESE;8;65%

Dalhart;Clear;32;WSW;9;51%

Dallas Love;Clear;36;SE;8;78%

Dallas Redbird;Clear;34;SE;8;81%

Dallas/Ft Worth;Clear;33;ESE;9;88%

Decatur;Clear;32;ESE;10;89%

Del Rio;Clear;44;SE;6;46%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;40;SE;6;55%

Denton;Clear;33;SE;8;84%

Dryden;Clear;41;ENE;5;45%

Dumas;Clear;36;SSW;20;44%

Edinburg;Clear;54;N;2;83%

El Paso;Clear;40;SSW;4;39%

Ellington;Clear;43;ENE;3;75%

Falfurrias;Clear;46;Calm;0;67%

Fort Hood;Clear;36;SE;6;91%

Fort Worth;Clear;34;ESE;7;88%

Fort Worth Alliance;Clear;35;SE;9;78%

Fort Worth Nas;Clear;37;SE;8;80%

Fort Worth Spinks;Clear;33;SSE;6;91%

Fredericksburg;Clear;38;Calm;0;83%

Gainesville;Clear;31;SSE;8;94%

Galveston;Mostly clear;49;N;9;77%

Gatesville;Clear;34;SE;5;93%

Georgetown;Clear;34;Calm;0;88%

Giddings;Clear;40;Calm;0;90%

Gilmer;Clear;29;Calm;2;97%

Graham;Clear;34;SE;8;93%

Granbury;Clear;37;SE;9;84%

Grand Prairie;Clear;34;SE;3;88%

Greenville;Clear;32;ESE;3;100%

Guadalupe Pass;Clear;41;WSW;25;29%

Hamilton;Clear;36;S;10;100%

Harlingen;Clear;48;SE;6;89%

Hearne;Clear;35;Calm;0;87%

Hebbronville;Clear;44;Calm;0;84%

Henderson;Clear;29;Calm;0;97%

Hereford;Clear;33;SW;9;68%

Hillsboro;Clear;35;ESE;10;95%

Hondo;Clear;42;ENE;6;76%

Houston;Clear;43;NNE;6;70%

Houston (Hobby Airport);Clear;42;N;5;76%

Houston / Dunn Helistop;Clear;43;NNE;6;70%

Houston / Southwest Airport;Clear;36;Calm;0;98%

Houston Clover;Clear;42;Calm;0;78%

Houston Hooks;Clear;37;N;3;85%

Houston Hull;Clear;40;NNE;5;89%

Houston Intercontinental;Clear;39;NNE;3;82%

Huntsville;Clear;34;ENE;5;85%

Ingleside;Clear;52;SE;5;83%

Jacksonville;Clear;29;N;1;96%

Jasper;Mostly cloudy;39;NNE;3;89%

Junction;Clear;34;Calm;0;69%

Kellyusa Airport;Clear;44;NE;3;75%

Kerrville;Clear;32;Calm;0;91%

Killeen;Clear;36;SE;6;91%

Killeen/Ft Hood;Clear;36;SE;6;91%

Kingsville Nas;Clear;45;E;5;89%

La Grange;Clear;40;ESE;5;89%

Lago Vista;Clear;37;ESE;3;93%

Lancaster;Clear;31;Calm;0;92%

Laredo;Clear;49;ENE;4;64%

Llano;Clear;39;E;6;86%

Longview;Clear;29;SE;1;93%

Lubbock;Clear;38;S;12;57%

Lufkin;Clear;33;Calm;0;88%

Mcallen;Clear;51;Calm;0;76%

Mcgregor;Clear;36;S;6;89%

Mckinney;Clear;29;SE;5;92%

Mesquite;Clear;31;SE;5;93%

Midland;Clear;45;S;13;35%

Midland Airpark;Clear;45;S;13;35%

Midlothian;Clear;33;SE;3;100%

Mineola;Clear;29;SE;2;92%

Mineral Wells;Clear;33;SE;14;88%

Mount Pleasant;Clear;31;Calm;0;95%

Nacogdoches;Mostly cloudy;33;NNE;3;100%

New Braunfels;Clear;38;NE;3;89%

Odessa;Clear;45;SSW;14;29%

Orange;Mostly clear;39;N;3;93%

Palacios;Clear;42;ENE;5;89%

Palestine;Clear;31;Calm;0;97%

Pampa;Clear;28;SSE;14;84%

Pampa / Mesa Vista;Clear;28;Calm;0;80%

Paris;Clear;27;ESE;5;92%

Pecos;Clear;30;S;5;43%

Perryton;Clear;28;SSE;14;80%

Plainview;Clear;29;SSW;6;78%

Pleasanton;Clear;38;Calm;0;86%

Port Aransas;Clear;57;E;8;70%

Port Isabel;Clear;60;E;7;80%

Port Lavaca;Clear;48;E;7;82%

Randolph AFB;Clear;41;NE;3;83%

Robstown;Clear;48;E;6;83%

Rockport;Clear;57;E;10;63%

Rocksprings;Clear;39;SSE;8;77%

San Angelo;Clear;42;S;8;54%

San Antonio;Clear;42;ENE;4;82%

San Antonio Stinson;Clear;41;E;3;85%

San Marcos;Clear;37;Calm;0;85%

Seminole;Clear;40;SSW;9;46%

Sherman-Denison;Clear;31;ESE;8;90%

Snyder;Clear;38;S;13;57%

Sonora;Clear;43;S;8;48%

Stephenville;Clear;34;SSE;7;89%

Sulphur Springs;Clear;30;SE;6;95%

Sweetwater;Clear;43;SSE;21;53%

Temple;Clear;36;SE;7;89%

Terrell;Clear;31;E;5;88%

Tyler;Clear;31;SE;3;86%

Uvalde;Clear;37;ENE;7;86%

Vernon;Clear;34;SE;6;84%

Victoria;Clear;43;E;6;85%

Waco;Clear;35;SSE;9;84%

Weslaco;Mostly clear;49;Calm;0;83%

Wharton;Clear;36;Calm;0;91%

Wichita Falls;Clear;35;SSE;14;85%

Wink;Clear;35;ESE;7;58%

Zapata;Clear;45;SSE;3;79%

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