TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Thursday, February 27, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;29;SSE;9;63%

Abilene Dyess;Clear;26;SE;3;64%

Alice;Clear;44;NNE;6;45%

Alpine;Clear;26;SW;7;52%

Amarillo;Clear;27;SSW;9;50%

Angleton;Clear;37;WNW;3;78%

Arlington;Clear;36;Calm;0;56%

Austin;Clear;40;Calm;0;46%

Austin Bergstrom;Clear;29;Calm;0;81%

Bay;Clear;38;Calm;0;79%

Beaumont;Clear;42;NNW;6;66%

Beeville;Clear;41;N;7;54%

Borger;Clear;35;SSW;9;35%

Bowie;Clear;30;Calm;0;73%

Breckenridge;Clear;32;Calm;0;65%

Brenham;Clear;37;N;7;70%

Bridgeport;Clear;26;Calm;0;79%

Brownsville;Clear;45;Calm;0;49%

Brownwood;Mostly clear;25;Calm;0;79%

Burnet;Clear;34;NNE;3;51%

Canadian;Clear;22;Calm;0;85%

Castroville;Clear;34;NW;7;67%

Childress;Clear;29;S;9;58%

Cleburne;Clear;34;NNE;7;51%

College Station;Clear;39;NW;3;56%

Comanche;Clear;34;WSW;3;51%

Conroe;Clear;31;Calm;0;85%

Corpus Christi;Clear;46;NNE;7;47%

Corsicana;Clear;35;NW;3;66%

Cotulla;Clear;40;ENE;3;44%

Dalhart;Clear;21;SSW;6;57%

Dallas Love;Clear;36;Calm;0;54%

Dallas Redbird;Clear;36;Calm;0;52%

Dallas/Ft Worth;Clear;37;NNW;5;54%

Decatur;Clear;36;ESE;3;45%

Del Rio;Clear;38;Calm;0;44%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;29;NNE;7;51%

Denton;Clear;27;Calm;0;78%

Dryden;Clear;35;W;2;36%

Dumas;Clear;26;SSW;9;45%

Edinburg;Clear;45;NNW;3;44%

El Paso;Clear;40;SSW;3;27%

Ellington;Clear;43;NNW;8;52%

Falfurrias;Clear;38;W;3;54%

Fort Hood;Clear;34;NNW;6;58%

Fort Worth;Clear;33;Calm;0;61%

Fort Worth Alliance;Clear;35;Calm;0;51%

Fort Worth Nas;Clear;36;Calm;0;50%

Fort Worth Spinks;Clear;28;Calm;0;78%

Fredericksburg;Clear;27;Calm;0;76%

Gainesville;Clear;28;Calm;0;71%

Galveston;Clear;48;N;18;49%

Gatesville;Clear;30;SW;3;69%

Georgetown;Clear;34;NW;3;61%

Giddings;Clear;40;N;3;61%

Gilmer;Clear;30;N;3;84%

Graham;Clear;26;Calm;0;75%

Granbury;Clear;30;Calm;0;73%

Grand Prairie;Clear;36;Calm;0;56%

Greenville;Clear;34;Calm;0;74%

Guadalupe Pass;Clear;30;WSW;17;31%

Hamilton;Clear;30;W;3;69%

Harlingen;Clear;43;WNW;5;53%

Hearne;Clear;31;Calm;0;83%

Hebbronville;Clear;40;NNE;5;42%

Henderson;Clear;29;Calm;0;82%

Hereford;Clear;27;SW;7;54%

Hillsboro;Clear;33;NNE;3;64%

Hondo;Clear;28;NNW;6;63%

Houston;Clear;42;NNW;6;58%

Houston (Hobby Airport);Clear;43;NNW;6;48%

Houston / Dunn Helistop;Clear;42;NNW;6;56%

Houston / Southwest Airport;Clear;38;Calm;0;65%

Houston Clover;Clear;44;N;6;46%

Houston Hooks;Clear;39;NNW;6;54%

Houston Hull;Clear;39;N;7;61%

Houston Intercontinental;Clear;42;NNW;6;52%

Huntsville;Clear;35;Calm;0;69%

Ingleside;Clear;41;NNE;5;67%

Jacksonville;Clear;35;Calm;1;67%

Jasper;Clear;35;Calm;0;86%

Junction;Clear;27;W;3;78%

Kellyusa Airport;Clear;34;NNW;5;63%

Kerrville;Clear;29;Calm;0;80%

Killeen;Clear;34;NNW;6;58%

Killeen/Ft Hood;Clear;34;NNW;6;58%

Kingsville Nas;Clear;41;N;6;50%

La Grange;Clear;33;Calm;0;79%

Lago Vista;Clear;36;N;7;52%

Lancaster;Clear;30;Calm;0;74%

Laredo;Clear;41;NE;3;51%

Llano;Clear;30;Calm;0;80%

Longview;Clear;33;N;2;70%

Lubbock;Clear;30;SSW;8;33%

Lufkin;Clear;31;Calm;0;88%

Mcallen;Clear;47;Calm;0;42%

Mcgregor;Clear;29;Calm;0;85%

Mckinney;Clear;33;Calm;0;63%

Mesquite;Clear;32;Calm;0;68%

Midland;Clear;33;SW;3;46%

Midland Airpark;Clear;33;SW;3;46%

Midlothian;Clear;32;Calm;0;69%

Mineola;Clear;31;Calm;1;73%

Mineral Wells;Clear;30;Calm;0;60%

Mount Pleasant;Clear;32;Calm;0;82%

Nacogdoches;Clear;27;Calm;0;96%

New Braunfels;Clear;35;WNW;6;61%

Odessa;Clear;32;SW;3;45%

Orange;Clear;40;Calm;0;66%

Palacios;Clear;41;NNW;3;57%

Palestine;Clear;31;Calm;0;85%

Pampa;Clear;27;S;10;67%

Pampa / Mesa Vista;Clear;27;SSW;3;68%

Paris;Clear;31;W;5;75%

Pecos;Clear;27;S;6;45%

Perryton;Clear;24;S;8;78%

Plainview;Clear;25;SW;7;48%

Pleasanton;Clear;29;Calm;0;71%

Port Aransas;Clear;49;NNE;10;45%

Port Isabel;Clear;51;NW;5;39%

Port Lavaca;Clear;39;Calm;0;62%

Randolph AFB;Clear;33;NW;7;66%

Robstown;Clear;39;NNE;3;54%

Rockport;Clear;48;NNE;9;43%

Rocksprings;Clear;31;N;4;52%

San Angelo;Clear;26;Calm;0;71%

San Antonio;Clear;36;NW;3;63%

San Antonio Stinson;Clear;35;Calm;0;64%

San Marcos;Clear;34;NNW;9;63%

Seminole;Clear;28;SW;9;44%

Sherman-Denison;Clear;32;Calm;0;64%

Snyder;Clear;32;S;7;43%

Sonora;Clear;23;Calm;0;73%

Stephenville;Clear;29;Calm;0;72%

Sulphur Springs;Clear;31;Calm;0;73%

Sweetwater;Clear;32;S;9;51%

Temple;Clear;30;WNW;5;78%

Terrell;Clear;32;Calm;0;69%

Tyler;Clear;34;N;2;68%

Uvalde;Clear;32;NNE;3;58%

Vernon;Clear;27;WSW;5;70%

Victoria;Clear;39;NW;4;65%

Waco;Clear;30;W;5;74%

Weslaco;Partly cloudy;42;Calm;0;52%

Wharton;Clear;33;SW;3;79%

Wichita Falls;Clear;29;S;7;65%

Wink;Clear;31;SSW;9;43%

Zapata;Clear;42;WNW;3;37%

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