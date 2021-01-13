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Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Wednesday, January 13, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;34;SSW;6;88%

Abilene Dyess;Clear;30;SW;4;86%

Alice;Clear;34;NW;2;96%

Alpine;Clear;35;SSW;12;45%

Amarillo;Clear;35;W;6;69%

Angleton;Cloudy;43;Calm;0;82%

Arlington;Clear;37;S;3;80%

Austin;Clear;37;Calm;0;75%

Austin Bergstrom;Mostly clear;35;SSW;3;81%

Bay;Mostly cloudy;43;Calm;0;88%

Beaumont;Cloudy;41;NW;2;89%

Beeville;Clear;35;Calm;0;100%

Borger;Clear;40;W;10;59%

Bowie;Clear;32;SSW;5;89%

Breckenridge;Clear;33;SSW;7;91%

Brenham;Clear;39;Calm;0;84%

Bridgeport;Clear;34;SW;6;92%

Brownsville;Mostly cloudy;47;N;6;63%

Brownwood;Clear;28;Calm;0;100%

Burnet;Clear;30;WSW;2;99%

Canadian;Mostly clear;24;Calm;0;82%

Castroville;Clear;35;NW;5;95%

Childress;Clear;32;WSW;9;85%

Cleburne;Clear;37;SW;6;80%

College Station;Clear;38;Calm;0;79%

Comanche;Clear;37;SW;6;79%

Conroe;Mostly cloudy;39;Calm;0;85%

Corpus Christi;Mostly clear;37;WNW;3;88%

Corsicana;Partly cloudy;39;SSW;8;75%

Cotulla;Clear;35;Calm;0;81%

Dalhart;Clear;28;W;13;77%

Dallas Love;Partly cloudy;41;SW;3;70%

Dallas Redbird;Cloudy;41;SW;5;67%

Dallas/Ft Worth;Clear;37;SSW;3;75%

Decatur;Clear;37;SW;6;83%

Del Rio;Clear;41;E;5;67%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;36;ENE;4;83%

Denton;Clear;34;SW;3;81%

Dryden;Clear;32;WNW;4;81%

Dumas;Clear;28;WSW;9;75%

Edinburg;Mostly clear;41;NNW;2;74%

El Paso;Clear;42;SW;4;38%

Ellington;Cloudy;46;WSW;7;70%

Falfurrias;Clear;31;Calm;0;97%

Fort Hood;Clear;37;SSW;3;87%

Fort Worth;Mostly clear;38;WSW;5;75%

Fort Worth Alliance;Partly cloudy;37;WSW;9;75%

Fort Worth Nas;Clear;40;Calm;0;70%

Fort Worth Spinks;Clear;34;Calm;0;82%

Fredericksburg;Clear;31;Calm;0;100%

Gainesville;Clear;30;SSE;3;93%

Galveston;Cloudy;46;WSW;5;70%

Gatesville;Mostly clear;34;Calm;0;86%

Georgetown;Mostly clear;37;SSW;7;81%

Giddings;Clear;38;Calm;0;84%

Gilmer;Cloudy;40;S;5;74%

Graham;Clear;31;Calm;0;100%

Granbury;Clear;33;Calm;0;89%

Grand Prairie;Partly cloudy;37;S;3;80%

Greenville;Mostly cloudy;37;S;5;86%

Guadalupe Pass;Clear;34;SW;20;55%

Hamilton;Clear;32;SSW;6;95%

Harlingen;Mostly cloudy;42;N;5;85%

Hearne;Partly cloudy;37;Calm;0;86%

Hebbronville;Clear;35;NNW;6;73%

Henderson;Cloudy;39;Calm;0;80%

Hereford;Clear;29;W;7;86%

Hillsboro;Clear;34;S;6;100%

Hondo;Clear;31;N;7;85%

Houston;Cloudy;45;Calm;0;65%

Houston (Hobby Airport);Cloudy;45;WSW;6;68%

Houston / Dunn Helistop;Cloudy;45;Calm;0;65%

Houston / Southwest Airport;Cloudy;44;Calm;0;76%

Houston Clover;Cloudy;45;WSW;3;70%

Houston Hooks;Mostly cloudy;40;W;5;79%

Houston Hull;Cloudy;44;Calm;0;76%

Houston Intercontinental;Cloudy;43;WSW;6;70%

Huntsville;Mostly cloudy;44;SSW;3;70%

Ingleside;Mostly clear;39;Calm;0;91%

Jacksonville;Showers;37;SW;2;87%

Jasper;Cloudy;40;Calm;0;96%

Junction;Clear;29;WNW;5;88%

Kellyusa Airport;Clear;33;W;2;94%

Kerrville;Clear;27;N;6;90%

Killeen;Clear;37;SSW;3;87%

Killeen/Ft Hood;Clear;37;SSW;3;89%

Kingsville Nas;Clear;37;Calm;0;85%

La Grange;Clear;37;SW;6;91%

Lago Vista;Mostly clear;36;SW;6;85%

Lancaster;Clear;38;SW;3;78%

Laredo;Mostly cloudy;38;S;5;70%

Llano;Partly cloudy;30;NW;5;92%

Longview;Cloudy;40;SSW;2;79%

Lubbock;Clear;29;WSW;6;84%

Lufkin;Cloudy;40;Calm;0;96%

Mcallen;Partly cloudy;46;N;5;57%

Mcgregor;Clear;39;SSW;6;85%

Mckinney;Mostly clear;34;SSE;3;81%

Mesquite;Cloudy;39;S;6;80%

Midland;Clear;34;WSW;5;74%

Midland Airpark;Clear;34;WSW;5;74%

Midlothian;Cloudy;36;Calm;0;87%

Mineola;Cloudy;38;S;3;80%

Mineral Wells;Clear;32;SE;6;92%

Mount Pleasant;Cloudy;41;SSW;3;73%

Nacogdoches;Cloudy;39;Calm;0;88%

New Braunfels;Clear;36;WSW;3;81%

Odessa;Clear;32;SW;3;78%

Orange;Mostly cloudy;41;Calm;0;84%

Palacios;Cloudy;43;WNW;3;88%

Palestine;Showers;41;Calm;0;82%

Pampa;Clear;33;WSW;9;74%

Pampa / Mesa Vista;Clear;30;WSW;10;80%

Paris;Clear;33;S;6;84%

Pecos;Clear;29;SW;3;88%

Perryton;Clear;31;W;10;72%

Plainview;Clear;27;W;6;88%

Pleasanton;Clear;32;Calm;0;96%

Port Aransas;Mostly clear;44;NNW;2;78%

Port Isabel;Mostly cloudy;42;NNW;8;76%

Port Lavaca;Clear;42;SSW;5;86%

Randolph AFB;Clear;35;WSW;2;87%

Robstown;Clear;38;Calm;0;90%

Rockport;Clear;34;Calm;0;96%

Rocksprings;Clear;36;SSW;4;78%

San Angelo;Clear;32;SW;7;85%

San Antonio;Clear;34;WSW;2;88%

San Antonio Stinson;Clear;33;Calm;0;95%

San Marcos;Clear;34;SW;3;92%

Seminole;Clear;26;WSW;9;86%

Sherman-Denison;Clear;37;SSW;9;81%

Snyder;Clear;31;SW;7;98%

Sonora;Clear;27;Calm;0;92%

Stephenville;Clear;32;Calm;0;92%

Sulphur Springs;Mostly cloudy;40;SSW;9;80%

Sweetwater;Clear;35;SW;13;85%

Temple;Mostly clear;36;S;8;89%

Terrell;Mostly cloudy;37;S;5;85%

Tyler;Cloudy;41;SW;3;84%

Uvalde;Clear;36;W;3;85%

Vernon;Clear;32;SW;9;93%

Victoria;Clear;35;WNW;2;90%

Waco;Clear;37;S;6;81%

Weslaco;Mostly cloudy;42;N;3;71%

Wharton;Cloudy;43;Calm;0;75%

Wichita Falls;Clear;36;SSW;5;82%

Wink;Partly cloudy;31;SSE;6;78%

Zapata;Mostly clear;38;Calm;1;87%

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Copyright 2021 AccuWeather