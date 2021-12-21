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Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Tuesday, December 21, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;40;SSE;7;70%

Abilene Dyess;Clear;40;E;5;62%

Alice;Clear;44;NNW;6;95%

Alpine;Clear;48;WSW;13;31%

Amarillo;Mostly clear;32;SW;3;64%

Angleton;Clear;44;N;3;85%

Arlington;Clear;41;SW;3;86%

Austin;Clear;45;NNE;3;73%

Austin Bergstrom;Clear;38;Calm;0;92%

Bay;Clear;43;NNE;6;95%

Beaumont;Clear;41;N;3;87%

Beeville;Clear;42;Calm;0;95%

Borger;Clear;31;WSW;6;43%

Bowie;Clear;33;Calm;0;93%

Breckenridge;Clear;38;Calm;0;80%

Brenham;Clear;41;Calm;0;93%

Bridgeport;Clear;32;Calm;0;95%

Brownsville;Clear;52;NW;5;92%

Brownwood;Mostly clear;37;NNE;1;84%

Burnet;Clear;41;Calm;0;82%

Canadian;Clear;20;Calm;0;85%

Castroville;Clear;39;NW;5;100%

Childress;Clear;34;Calm;0;66%

Cleburne;Clear;39;Calm;0;100%

College Station;Clear;43;Calm;0;82%

Comanche;Clear;35;E;3;81%

Conroe;Clear;38;Calm;0;100%

Corpus Christi;Clear;49;NE;6;89%

Corsicana;Clear;36;NNE;1;92%

Cotulla;Clear;49;SE;7;79%

Dalhart;Clear;22;NW;8;50%

Dallas Love;Clear;39;Calm;0;88%

Dallas Redbird;Clear;39;SW;5;85%

Dallas/Ft Worth;Clear;43;SW;3;82%

Decatur;Clear;39;S;5;85%

Del Rio;Clear;48;ENE;3;73%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;41;ENE;5;88%

Denton;Clear;33;Calm;0;95%

Dryden;Clear;41;WNW;4;72%

Dumas;Clear;21;W;8;55%

Edinburg;Mostly clear;51;N;1;94%

El Paso;Partly cloudy;39;NW;2;43%

Ellington;Mostly clear;45;N;2;86%

Falfurrias;Clear;42;WNW;3;98%

Fort Hood;Clear;43;Calm;0;79%

Fort Worth;Clear;39;WSW;3;92%

Fort Worth Alliance;Clear;38;W;5;89%

Fort Worth Nas;Clear;39;SW;5;89%

Fort Worth Spinks;Clear;34;Calm;0;93%

Fredericksburg;Clear;35;Calm;0;93%

Gainesville;Clear;31;Calm;0;94%

Galveston;Partly cloudy;52;N;13;71%

Gatesville;Clear;36;Calm;0;86%

Georgetown;Clear;38;Calm;0;89%

Giddings;Clear;41;Calm;0;93%

Gilmer;Clear;37;Calm;0;92%

Graham;Clear;33;Calm;0;91%

Granbury;Clear;36;S;5;91%

Grand Prairie;Clear;41;SW;3;86%

Greenville;Clear;36;Calm;0;93%

Guadalupe Pass;Clear;42;WSW;13;31%

Hamilton;Clear;37;SE;3;81%

Harlingen;Clear;47;NW;6;100%

Hearne;Clear;40;NNW;1;96%

Hebbronville;Clear;43;Calm;0;97%

Henderson;Clear;35;Calm;0;96%

Hereford;Mostly clear;20;W;8;55%

Hillsboro;Clear;40;Calm;0;100%

Hondo;Clear;40;N;7;89%

Houston;Partly cloudy;45;N;7;81%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;47;N;3;76%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;45;N;7;81%

Houston / Southwest Airport;Clear;45;Calm;0;94%

Houston Clover;Clear;46;N;3;85%

Houston Hooks;Clear;42;Calm;0;91%

Houston Hull;Clear;46;NNE;5;79%

Houston Intercontinental;Mostly clear;43;N;5;85%

Huntsville;Clear;39;Calm;0;88%

Ingleside;Clear;45;N;6;94%

Jacksonville;Clear;35;NNE;1;94%

Jasper;Mostly clear;37;Calm;0;100%

Junction;Clear;35;NW;3;84%

Kellyusa Airport;Clear;40;Calm;0;89%

Kerrville;Clear;37;SW;1;91%

Killeen;Clear;43;Calm;0;79%

Killeen/Ft Hood;Clear;43;Calm;0;79%

Kingsville Nas;Clear;44;N;6;92%

La Grange;Clear;43;Calm;0;100%

Lago Vista;Clear;39;E;5;66%

Lancaster;Mostly clear;34;Calm;0;95%

Laredo;Clear;49;SE;6;82%

Llano;Mostly cloudy;36;Calm;0;86%

Longview;Clear;39;NNW;2;94%

Lubbock;Clear;30;N;2;61%

Lufkin;Clear;37;Calm;0;95%

Mcallen;Clear;48;NNW;3;100%

Mcgregor;Clear;37;Calm;0;92%

Mckinney;Clear;37;Calm;0;92%

Mesquite;Clear;36;Calm;0;100%

Midland;Clear;35;NW;6;47%

Midland Airpark;Clear;35;NW;6;47%

Midlothian;Partly cloudy;34;Calm;0;100%

Mineola;Mostly clear;37;NNE;1;92%

Mineral Wells;Clear;40;SE;5;85%

Mount Pleasant;Clear;36;ENE;3;97%

Nacogdoches;Clear;34;Calm;0;100%

New Braunfels;Clear;40;NNW;2;90%

Odessa;Clear;36;NNW;4;47%

Orange;Clear;46;N;3;95%

Palacios;Clear;45;N;6;92%

Palestine;Clear;34;Calm;2;100%

Pampa;Clear;32;SW;6;80%

Pampa / Mesa Vista;Clear;27;SW;7;58%

Paris;Fog;34;NNW;2;97%

Pecos;Partly cloudy;41;N;7;33%

Perryton;Partly cloudy;20;SSE;3;72%

Plainview;Mostly clear;25;Calm;0;59%

Pleasanton;Clear;42;Calm;0;97%

Port Aransas;Mostly clear;54;NNE;3;80%

Port Isabel;Mostly clear;53;NW;5;88%

Port Lavaca;Clear;46;N;5;88%

Randolph AFB;Clear;39;NNW;5;97%

Robstown;Clear;47;NNW;3;96%

Rockport;Clear;46;NE;3;95%

Rocksprings;Clear;43;SSE;6;85%

San Angelo;Clear;35;WSW;5;81%

San Antonio;Clear;42;N;2;88%

San Antonio Stinson;Clear;45;Calm;0;82%

San Marcos;Clear;39;NNW;6;100%

Seminole;Clear;30;NW;6;46%

Sherman-Denison;Clear;37;E;5;93%

Snyder;Clear;38;Calm;0;60%

Sonora;Clear;34;Calm;0;93%

Stephenville;Clear;38;Calm;0;90%

Sulphur Springs;Clear;38;Calm;0;99%

Sweetwater;Clear;40;SSW;4;65%

Temple;Clear;40;Calm;0;85%

Terrell;Clear;37;Calm;0;100%

Tyler;Clear;38;NNE;1;94%

Uvalde;Clear;41;NE;5;100%

Vernon;Clear;32;Calm;0;78%

Victoria;Clear;42;N;2;91%

Waco;Clear;37;Calm;0;92%

Weslaco;Fog;47;Calm;0;97%

Wharton;Clear;42;NNE;3;94%

Wichita Falls;Clear;35;ESE;8;85%

Wink;Partly cloudy;32;NW;8;30%

Zapata;Clear;51;ENE;2;95%

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Copyright 2021 AccuWeather