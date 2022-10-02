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Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, October 2, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;66;ESE;6;34%

Abilene Dyess;Clear;69;ESE;8;26%

Alice;Clear;59;Calm;0;89%

Alpine;Clear;62;SE;4;66%

Amarillo;Clear;64;SE;7;45%

Angleton;Clear;57;Calm;0;93%

Arlington;Partly cloudy;63;E;1;56%

Austin;Clear;66;Calm;0;46%

Austin Bergstrom;Clear;58;Calm;0;64%

Bay;Mostly clear;57;Calm;0;93%

Beaumont;Clear;57;N;2;88%

Beeville;Clear;60;NE;1;79%

Borger;Clear;68;SE;10;38%

Bowie;Clear;52;Calm;0;74%

Breckenridge;Clear;68;ESE;4;35%

Brenham;Clear;59;E;1;67%

Bridgeport;Clear;50;Calm;0;70%

Brownsville;Mostly cloudy;71;N;3;78%

Brownwood;Clear;62;SE;2;36%

Burnet;Clear;62;E;3;42%

Canadian;Clear;66;SE;5;37%

Castroville;Clear;67;ENE;2;42%

Childress;Clear;65;SE;9;31%

Cleburne;Clear;59;ENE;1;56%

College Station;Clear;69;ENE;2;52%

Comanche;Clear;61;SSE;5;42%

Conroe;Clear;62;NNE;2;59%

Corpus Christi;Mostly clear;72;E;5;61%

Corsicana;Clear;61;NE;1;52%

Cotulla;Mostly clear;72;SSE;7;51%

Dalhart;Clear;66;SSE;13;44%

Dallas Love;Clear;63;Calm;0;53%

Dallas Redbird;Mostly clear;64;S;6;46%

Dallas/Ft Worth;Mostly clear;67;SSW;5;41%

Decatur;Clear;54;E;2;67%

Del Rio;Clear;73;ESE;6;52%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;69;ESE;6;62%

Denton;Clear;64;NE;1;56%

Dryden;Mostly clear;68;ESE;4;62%

Dumas;Clear;63;SE;8;43%

Edinburg;Clear;67;ENE;2;76%

El Paso;Partly cloudy;73;SSE;4;34%

Ellington;Clear;63;S;5;67%

Falfurrias;Clear;65;NNE;1;80%

Fort Hood;Clear;66;ENE;2;38%

Fort Worth;Mostly clear;65;ESE;1;53%

Fort Worth Alliance;Clear;64;SW;5;44%

Fort Worth Nas;Clear;60;NE;1;60%

Fort Worth Spinks;Clear;50;Calm;0;82%

Fredericksburg;Clear;58;NNE;1;53%

Gainesville;Clear;56;NE;1;59%

Galveston;Clear;70;Calm;0;81%

Gatesville;Clear;59;NE;2;47%

Georgetown;Clear;56;NNE;1;66%

Giddings;Clear;62;ENE;1;65%

Gilmer;Clear;52;NNE;1;87%

Graham;Clear;59;N;1;43%

Granbury;Clear;58;ENE;1;64%

Grand Prairie;Partly cloudy;62;N;1;65%

Greenville;Clear;56;ENE;1;67%

Guadalupe Pass;Clear;63;NE;25;46%

Hamilton;Clear;62;E;1;44%

Harlingen;Mostly clear;67;NNW;6;86%

Hearne;Clear;54;NNE;1;69%

Hebbronville;Partly cloudy;63;ENE;2;80%

Henderson;Clear;52;N;1;81%

Hereford;Clear;67;E;4;45%

Hillsboro;Clear;58;ENE;4;50%

Hondo;Clear;69;E;7;44%

Houston;Clear;66;NNE;1;69%

Houston (Hobby Airport);Clear;67;Calm;0;60%

Houston / Dunn Helistop;Clear;72;Calm;0;49%

Houston / Southwest Airport;Clear;62;N;1;78%

Houston Clover;Clear;63;Calm;0;75%

Houston Hooks;Mostly clear;60;Calm;1;69%

Houston Hull;Clear;61;Calm;2;75%

Houston Intercontinental;Clear;66;NE;6;53%

Huntsville;Clear;61;Calm;0;57%

Ingleside;Mostly clear;73;E;5;63%

Jacksonville;Clear;56;NE;1;76%

Jasper;Clear;54;NNE;1;85%

Junction;Clear;71;ENE;6;40%

Kellyusa Airport;Mostly clear;70;SE;7;44%

Kerrville;Clear;64;ENE;2;51%

Killeen;Clear;66;ENE;2;38%

Killeen/Ft Hood;Clear;62;Calm;0;51%

Kingsville Nas;Clear;64;E;5;80%

La Grange;Clear;60;ESE;2;61%

Lago Vista;Clear;62;ENE;1;50%

Lancaster;Clear;57;N;1;67%

Laredo;Partly cloudy;73;ESE;11;60%

Llano;Mostly cloudy;61;E;2;53%

Longview;Clear;56;N;1;76%

Lubbock;Clear;67;ESE;6;43%

Lufkin;Clear;58;Calm;0;64%

Mcallen;Clear;74;E;8;59%

Mcgregor;Clear;63;N;5;42%

Mckinney;Clear;56;Calm;0;66%

Mesquite;Clear;60;E;0;61%

Midland;Clear;71;ESE;7;38%

Midland Airpark;Clear;71;ESE;7;38%

Midlothian;Clear;55;Calm;0;69%

Mineola;Clear;55;NE;2;79%

Mineral Wells;Clear;62;SE;6;45%

Mount Pleasant;Clear;53;N;1;95%

Nacogdoches;Clear;51;N;1;82%

New Braunfels;Clear;63;NE;1;55%

Odessa;Mostly clear;70;SE;6;44%

Orange;Clear;56;NNE;1;92%

Palacios;Mostly clear;64;NW;2;77%

Palestine;Clear;56;NE;2;46%

Pampa;Clear;65;SE;11;38%

Pampa / Mesa Vista;Clear;67;SE;9;32%

Paris;Clear;56;N;1;69%

Pecos;Clear;71;SE;6;53%

Perryton;Clear;60;SE;4;49%

Plainview;Clear;61;ESE;5;47%

Pleasanton;Partly cloudy;62;NNE;1;68%

Port Aransas;Partly cloudy;78;E;8;62%

Port Isabel;Mostly cloudy;80;NE;4;55%

Port Lavaca;Clear;72;E;3;73%

Randolph AFB;Clear;67;Calm;0;41%

Robstown;Clear;67;S;2;70%

Rockport;Clear;75;E;5;73%

Rocksprings;Partly cloudy;65;ESE;5;58%

San Angelo;Clear;68;Calm;0;38%

San Antonio;Mostly clear;64;NE;1;53%

San Antonio Stinson;Clear;68;Calm;0;46%

San Marcos;Clear;61;NNE;1;52%

Seminole;Clear;66;SE;3;44%

Sherman-Denison;Clear;61;S;6;47%

Snyder;Clear;67;E;5;34%

Sonora;Clear;71;NNE;1;39%

Stephenville;Clear;62;E;3;43%

Sulphur Springs;Clear;57;N;1;66%

Sweetwater;Clear;66;ESE;3;30%

Temple;Clear;65;NNE;5;43%

Terrell;Clear;57;Calm;0;66%

Tyler;Clear;60;NE;2;68%

Uvalde;Clear;67;ESE;3;57%

Vernon;Clear;61;SE;4;38%

Victoria;Clear;62;E;2;87%

Waco;Clear;57;N;5;59%

Weslaco;Clear;66;N;3;80%

Wharton;Clear;63;NNW;1;75%

Wichita Falls;Clear;62;SSE;5;45%

Wink;Mostly clear;68;SE;7;43%

Zapata;Clear;72;ESE;5;61%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By