TX Forecast for Friday, December 24, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Abilene;Increasingly windy;87;61;SSW;17;36%;1%;3 Abilene Dyess;Increasingly windy;86;61;SSW;17;29%;1%;3 Alice;Breezy and humid;84;64;S;14;65%;7%;3 Alpine;Partly sunny, warm;80;58;SW;11;21%;0%;4 Amarillo;Very windy;77;49;W;26;33%;9%;3 Angleton;Breezy, more humid;81;69;SSW;15;68%;1%;3 Arlington;Partly sunny, warm;79;64;SSW;15;57%;3%;3 Austin;Partly sunny;79;63;S;7;64%;2%;3 Austin Bergstrom;Partly sunny;79;62;S;12;70%;2%;3 Bay;Breezy, more humid;78;68;SSW;14;74%;1%;3 Beaumont;Breezy, more humid;79;70;SSW;14;71%;2%;3 Beeville;Breezy, more humid;81;65;S;15;68%;8%;3 Borger;Windy;79;51;WSW;24;34%;8%;3 Bowie;Partly sunny, warm;83;60;SSW;13;47%;7%;3 Breckenridge;Breezy and very warm;86;63;SSW;15;33%;4%;3 Brenham;Breezy, more humid;80;69;S;14;69%;5%;3 Bridgeport;Breezy in the a.m.;84;61;SSW;13;48%;6%;3 Brownsville;Breezy and humid;82;69;S;14;64%;6%;4 Brownwood;Breezy;86;55;SSW;13;47%;3%;3 Burnet;Partly sunny, warm;77;61;SSW;14;59%;2%;3 Canadian;Very windy, sunshine;81;47;WSW;23;35%;8%;3 Castroville;Mostly sunny, warm;78;60;SSE;6;68%;3%;3 Childress;Winds subsiding;86;56;W;18;26%;5%;3 Cleburne;Breezy and very warm;80;63;SSW;14;62%;1%;3 College Station;Breezy, more humid;80;66;S;14;68%;6%;3 Comanche;Breezy and very warm;86;61;SSW;15;43%;2%;3 Conroe;Breezy, more humid;78;68;SSW;15;66%;4%;3 Corpus Christi;Breezy and humid;82;65;S;17;71%;5%;3 Corsicana;Partly sunny, warm;75;65;SSW;15;68%;1%;3 Cotulla;Lots of sun, warm;83;61;SSE;6;61%;1%;4 Dalhart;Very windy, some sun;72;37;WSW;31;37%;9%;3 Dallas Love;Partly sunny, warm;78;64;SSW;15;62%;3%;3 Dallas Redbird;Partly sunny, warm;78;62;SSW;14;61%;3%;3 Dallas\/Ft Worth;Partly sunny, warm;80;63;SSW;15;58%;4%;3 Decatur;Periods of sun, warm;80;62;SSW;16;49%;6%;3 Del Rio;Lots of sun, warm;80;58;SE;4;65%;2%;3 Del Rio Laughlin AFB;Warm with sunshine;76;56;SE;5;70%;2%;3 Denton;Periods of sun, warm;79;63;SSW;15;53%;5%;3 Dryden;Partly sunny, warm;80;52;ENE;7;41%;1%;3 Dumas;Very windy;72;43;WSW;27;45%;9%;3 Edinburg;Winds subsiding;81;66;SSE;17;66%;11%;4 El Paso;Breezy in the p.m.;78;56;WSW;12;34%;5%;3 Ellington;Breezy, more humid;79;68;SSW;15;71%;2%;3 Falfurrias;Breezy and humid;80;61;SSE;14;68%;8%;4 Fort Hood;Breezy and very warm;80;62;SSW;14;63%;2%;3 Fort Worth;Breezy;80;65;SSW;15;50%;4%;3 Fort Worth Alliance;Breezy and very warm;82;62;SSW;15;56%;4%;3 Fort Worth Nas;Breezy and very warm;83;64;SSW;15;56%;4%;3 Fort Worth Spinks;Breezy and very warm;83;63;SSW;13;57%;3%;3 Fredericksburg;Mostly sunny, warm;74;59;SSW;10;64%;3%;3 Gainesville;Clouds and sun, warm;78;62;SSW;15;51%;7%;3 Galveston;Winds subsiding;78;71;SSW;17;72%;1%;3 Gatesville;Breezy and very warm;79;61;SSW;14;60%;2%;3 Georgetown;Partly sunny, warm;76;62;SSW;11;66%;2%;3 Giddings;Partly sunny, warm;77;66;S;9;68%;7%;3 Gilmer;Partly sunny, warm;72;65;SSW;11;74%;5%;3 Graham;Breezy and very warm;85;60;SSW;14;37%;6%;3 Granbury;Breezy and very warm;83;64;SSW;14;51%;3%;3 Grand Prairie;Partly sunny, warm;78;64;SSW;15;58%;3%;3 Greenville;Periods of sun, warm;74;63;SSW;14;62%;4%;3 Guadalupe Pass;Very windy;70;52;W;39;36%;3%;3 Hamilton;Breezy and very warm;82;61;SSW;15;52%;2%;3 Harlingen;Breezy and humid;82;67;S;16;68%;7%;4 Hearne;Partly sunny, warm;78;64;S;15;68%;8%;3 Hebbronville;Breezy, more humid;81;62;SSE;15;61%;9%;4 Henderson;Partly sunny, windy;74;65;SSW;19;72%;7%;3 Hereford;Very windy;77;47;W;25;36%;12%;3 Hillsboro;Partly sunny, warm;77;64;SSW;14;66%;1%;3 Hondo;Mostly sunny, warm;78;58;SSE;6;73%;3%;3 Houston;Breezy, more humid;79;69;S;14;69%;3%;3 Houston (Hobby Airport);Breezy, more humid;81;69;SSW;15;66%;2%;3 Houston \/ Dunn Helistop;Breezy, more humid;78;67;SSW;16;71%;2%;3 Houston \/ Southwest Airport;Breezy, more humid;81;68;SSW;14;71%;2%;3 Houston Clover;Breezy, more humid;80;68;SSW;13;69%;1%;3 Houston Hooks;Breezy, more humid;80;66;SSW;13;70%;4%;3 Houston Hull;Breezy, more humid;81;68;SSW;14;66%;3%;3 Houston Intercontinental;Breezy, more humid;80;69;SSW;14;66%;3%;3 Huntsville;Breezy and very warm;79;70;SSW;15;65%;6%;3 Ingleside;Breezy and humid;79;69;S;14;73%;4%;3 Jacksonville;Partly sunny, warm;73;64;SSW;11;76%;6%;3 Jasper;Breezy, more humid;76;68;SSW;15;73%;5%;2 Junction;Mostly sunny, warm;83;56;SSW;8;52%;3%;3 Kellyusa Airport;Partly sunny, warm;79;59;S;6;71%;3%;3 Kerrville;Mostly sunny, warm;75;57;SSW;9;67%;3%;3 Killeen;Breezy and very warm;80;62;SSW;14;63%;2%;3 Killeen\/Ft Hood;Breezy and very warm;80;62;SSW;15;64%;2%;3 Kingsville Nas;Breezy and humid;85;65;S;14;64%;7%;3 La Grange;Breezy, more humid;79;67;S;15;68%;6%;3 Lago Vista;Partly sunny, warm;79;61;S;9;67%;2%;3 Lancaster;Partly sunny, warm;76;63;SSW;16;65%;3%;3 Laredo;Sunny and very warm;84;61;SSE;8;61%;3%;4 Llano;Partly sunny, warm;81;57;SSW;8;61%;3%;3 Longview;Warm with some sun;74;66;SSW;19;70%;5%;3 Lubbock;Breezy in the p.m.;80;54;W;15;32%;4%;3 Lufkin;Breezy, more humid;79;66;SSW;14;70%;6%;3 Mcallen;Breezy and humid;81;66;SSE;17;70%;11%;4 Mcgregor;Breezy and very warm;79;63;SSW;15;65%;1%;3 Mckinney;Clouds and sun, warm;78;63;SSW;15;62%;5%;3 Mesquite;Partly sunny, warm;76;63;SSW;16;61%;2%;3 Midland;Windy;85;59;SW;18;23%;0%;3 Midland Airpark;Windy;85;59;SW;18;23%;0%;3 Midlothian;Partly sunny, warm;79;62;SSW;15;67%;1%;3 Mineola;Clouds and sun, warm;74;65;SSW;15;72%;7%;3 Mineral Wells;Breezy and very warm;86;61;SSW;14;47%;4%;3 Mount Pleasant;Partly sunny, warm;74;65;SSW;14;67%;10%;3 Nacogdoches;Breezy, warm;75;66;SSW;15;73%;6%;3 New Braunfels;Partly sunny, warm;77;62;S;10;72%;2%;3 Odessa;Partly sunny, warm;82;58;WSW;14;27%;0%;3 Orange;Breezy, more humid;79;71;SSW;14;66%;2%;3 Palacios;Breezy, more humid;78;69;SSW;16;78%;1%;3 Palestine;Partly sunny, warm;74;65;SSW;15;74%;6%;3 Pampa;Very windy, sunshine;79;50;W;26;32%;8%;3 Pampa \/ Mesa Vista;Very windy;80;48;WSW;28;29%;8%;3 Paris;Clouds and sun, warm;72;62;SSW;15;70%;16%;3 Pecos;Very warm;85;53;W;12;28%;1%;3 Perryton;Windy;76;44;WSW;27;46%;8%;3 Plainview;Windy;77;51;W;25;42%;6%;3 Pleasanton;Partly sunny, warm;81;62;SSE;7;65%;3%;3 Port Aransas;Breezy and humid;75;71;S;15;81%;4%;4 Port Isabel;Breezy and humid;79;70;S;16;67%;4%;4 Port Lavaca;Breezy, more humid;77;71;S;14;74%;3%;3 Randolph AFB;Partly sunny, warm;78;60;S;9;72%;3%;3 Robstown;Breezy and humid;84;67;S;18;70%;8%;3 Rockport;Breezy and humid;77;69;S;15;74%;3%;3 Rocksprings;Mostly sunny, warm;74;57;S;8;66%;1%;3 San Angelo;Very warm;85;57;SSW;13;42%;1%;3 San Antonio;Partly sunny, warm;78;62;S;7;71%;3%;3 San Antonio Stinson;Very warm;82;62;S;6;66%;3%;3 San Marcos;Partly sunny, warm;76;62;S;10;71%;2%;3 Seminole;Windy and warm;79;58;WSW;18;34%;3%;3 Sherman-Denison;Partly sunny, warm;78;61;SSW;15;60%;8%;3 Snyder;Very warm;84;59;SW;13;30%;2%;3 Sonora;Warm with some sun;77;54;S;8;61%;1%;3 Stephenville;Breezy and very warm;85;60;SSW;14;50%;3%;3 Sulphur Springs;Clouds and sun, warm;74;65;SSW;16;66%;13%;3 Sweetwater;Breezy and very warm;87;63;SW;16;27%;1%;3 Temple;Breezy and very warm;79;62;SSW;15;69%;2%;3 Terrell;Periods of sun, warm;74;63;SSW;15;70%;2%;3 Tyler;Breezy, warm;74;65;SSW;15;70%;5%;3 Uvalde;Mostly sunny, warm;75;56;SE;6;76%;1%;3 Vernon;Breezy and very warm;85;62;WSW;14;27%;5%;3 Victoria;Breezy, more humid;78;67;S;14;73%;5%;3 Waco;Breezy and very warm;80;64;SSW;14;64%;1%;3 Weslaco;Breezy and humid;80;67;SSE;16;65%;11%;4 Wharton;Breezy, more humid;78;68;S;14;78%;2%;3 Wichita Falls;Breezy and warmer;86;60;SW;15;36%;7%;3 Wink;Increasingly windy;84;53;WSW;16;23%;0%;3 Zapata;Sunshine and warm;84;63;SE;7;61%;6%;4 _____ Copyright 2021 AccuWeather