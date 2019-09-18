TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Wednesday, September 18, 2019
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SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
* UNTIL 300 AM CDT.
* AT 232 AM CDT...A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING
WATERSPOUTS WAS LOCATED NEAR TABS BUOY B...MOVING NORTHEAST AT 15
KNOTS.
HAZARD...WATERSPOUTS AND WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...WATERSPOUTS CAN EASILY OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY
HAZARDOUS SEAS. SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY
HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GALVESTON 256.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.
MOVE TO SAFE HARBOR IMMEDIATELY AS GUSTY WINDS AND HIGH WAVES ARE
EXPECTED.
THUNDERSTORMS CAN PRODUCE SUDDEN WATERSPOUTS. WATERSPOUTS CAN EASILY
OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY HAZARDOUS SEAS. SEEK SAFE HARBOR
IMMEDIATELY.
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Copyright 2019 AccuWeather