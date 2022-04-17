Skip to main content
Weather

TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, April 17, 2022

_____

SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 136

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

443 PM CDT SUN APR 17 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 136 REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

BANDERA BASTROP BEXAR

BLANCO BURNET CALDWELL

COMAL GILLESPIE GONZALES

GUADALUPE HAYS KENDALL

KERR LLANO MEDINA

TRAVIS WILLIAMSON WILSON

PANOLA SHELBY

_____

Copyright 2022 AccuWeather