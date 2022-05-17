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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, May 17, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 233

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

1253 AM CDT TUE MAY 17 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 233 REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

COLLINGSWORTH GRAY HANSFORD

HEMPHILL HUTCHINSON LIPSCOMB

OCHILTREE ROBERTS WHEELER

ARCHER CLAY WICHITA

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