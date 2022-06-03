TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Saturday, June 4, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 306 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 943 PM CDT FRI JUN 03 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 306 REMAINS IN EFFECT UNTIL 300 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE BREWSTER COKE CRANE CROCKETT ECTOR GLASSCOCK HOWARD IRION MARTIN MIDLAND MITCHELL PECOS REAGAN REEVES STERLING TERRELL TOM GREEN UPTON WARD _____ Copyright 2022 AccuWeather