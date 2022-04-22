WFO LUBBOCK Warnings, Watches and Advisories for Friday, April 22, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 141 NATIONAL WEATHER SERVICE LUBBOCK TX 808 PM CDT FRI APR 22 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 141 FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS CANCELS 16 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS BAILEY COCHRAN CROSBY FLOYD GARZA HALE HOCKLEY LAMB LUBBOCK LYNN TERRY YOAKUM IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CASTRO PARMER SWISHER THIS INCLUDES THE CITIES OF AMHERST, BOVINA, BROWNFIELD, CROSBYTON, DENVER CITY, DIMMITT, FARWELL, FLOYDADA, FRIONA, HALE CENTER, HAPPY, HART, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LITTLEFIELD, LOCKNEY, LUBBOCK, MEADOW, MORTON, MULESHOE, NEW HOME, ODONNELL, OLTON, PLAINS, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, SILVERTON, SLATON, SUNDOWN, TAHOKA, TULIA, WELLMAN, WHITEFACE, AND WOLFFORTH. _____ Copyright 2022 AccuWeather