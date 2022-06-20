WFO LUBBOCK Warnings, Watches and Advisories for Monday, June 20, 2022 _____ CHILD ABDUCTION EMERGENCY THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK THE HARKER HEIGHTS POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR WINTER JONES, BLACK, FEMALE, 3 MONTHS OLD, 13.5 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES, AND LAST SEEN WEARING A PINK AND WHITE FLOWER PRINT ZIPPERED SLEEPER. POLICE ARE LOOKING FOR ROTOYIA VERTISON, 33 YEAR OLD, BLACK, FEMALE, 5 FEET 0 INCHES, 218 POUNDS, BROWN HAIR, BROWN EYES WITH A FLOWER TATTOO ON THE RIGHT WRIST, AND RUNNESHA VERTISON, 29 YEARS OLD, BLACK, FEMALE, 5 FEET 7 INCHES, 118 POUNDS, BLACK AND BLONDE DREADLOCKED HAIR, BLACK EYES WITH A CHEST TATTOO AND A HALF SLEEVE TATTOO ON BOTH ARMS IN CONNECTION WITH HIS\/HER ABDUCTION. THE SUSPECT IS DRIVING A SILVER, 2014, FORD, FUSION WITH A TEXAS LICENSE PLATE NUMBER OF P D Y 6 4 8 5. THE SUSPECT WAS LAST HEARD FROM IN HARKER HEIGHTS, TX. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE HARKER HEIGHTS POLICE DEPARTMENT. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS HARKER HEIGHTS POLICE DEPARTMENT AT 2 5 4 9 5 3 5 4 2 3. _____ Copyright 2022 AccuWeather