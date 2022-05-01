WFO MIDLAND\/ODESSA Warnings, Watches and Advisories for Sunday, May 1, 2022 _____ TORNADO WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 168 NATIONAL WEATHER SERVICE MIDLAND\/ODESSA TX 251 PM CDT SUN MAY 1 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 168 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT \/9 PM MDT\/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW MEXICO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST NEW MEXICO LEA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES IN SOUTHWEST TEXAS BREWSTER PECOS REEVES TERRELL IN WESTERN TEXAS ANDREWS BORDEN CRANE DAWSON ECTOR GAINES GLASSCOCK HOWARD LOVING MARTIN MIDLAND MITCHELL REAGAN SCURRY UPTON WARD WINKLER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALPINE, ANDREWS, BIG LAKE, BIG SPRING, COLORADO CITY, CRANE, DRYDEN, EUNICE, FORT STOCKTON, GAIL, GARDEN CITY, HOBBS, JAL, KERMIT, LAMESA, LOVINGTON, MCCAMEY, MENTONE, MIDLAND, MONAHANS, ODESSA, PECOS, RANKIN, SANDERSON, SEMINOLE, SNYDER, STANTON, AND TATUM. EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL TEXAS VAL VERDE THIS INCLUDES THE CITIES OF DEL RIO. IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN WEST CENTRAL TEXAS COKE CROCKETT IRION NOLAN SCHLEICHER STERLING SUTTON TOM GREEN THIS INCLUDES THE CITIES OF ARDEN, BARNHART, BRONTE, BROOME, CARLSBAD, ELDORADO, MERTZON, OZONA, ROBERT LEE, SAN ANGELO, SANCO, SHERWOOD, SILVER, SONORA, STERLING CITY, SWEETWATER, TENNYSON, AND WALL. _____ Copyright 2022 AccuWeather