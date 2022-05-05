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Weather

TX WFO NORMAN Warnings, Watches, and Advisories

WFO NORMAN Warnings, Watches and Advisories for Thursday, May 5, 2022

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TORNADO WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 180

NATIONAL WEATHER SERVICE NORMAN OK

244 AM CDT THU MAY 5 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED TORNADO WATCH 180 FOR

THE FOLLOWING AREAS

IN OKLAHOMA THIS CANCELS 19 COUNTIES

IN CENTRAL OKLAHOMA

CLEVELAND GRADY MCCLAIN

POTTAWATOMIE

IN EAST CENTRAL OKLAHOMA

PONTOTOC SEMINOLE

IN SOUTHEAST OKLAHOMA

HUGHES

IN SOUTHERN OKLAHOMA

CARTER GARVIN JEFFERSON

LOVE MURRAY STEPHENS

IN SOUTHWEST OKLAHOMA

CADDO COMANCHE COTTON

JACKSON KIOWA TILLMAN

IN TEXAS THIS CANCELS 8 COUNTIES

IN NORTHERN TEXAS

ARCHER BAYLOR CLAY

FOARD HARDEMAN KNOX

WICHITA WILBARGER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ALTUS, ANADARKO, ARCHER CITY,

ARDMORE, BLANCHARD, CHICKASHA, CROWELL, DAVIS, DUNCAN, FREDERICK,

HENRIETTA, HINTON, HOBART, HOLDENVILLE, HOLLIDAY, KNOX CITY,

LAKESIDE CITY, LAWTON, LINDSAY, MARIETTA, MOORE, MUNDAY,

NEWCASTLE, NORMAN, PAULS VALLEY, PURCELL, QUANAH, RINGLING, RYAN,

SCOTLAND, SEMINOLE, SEYMOUR, SHAWNEE, SHEPPARD AFB, SNYDER,

SULPHUR, TEMPLE, THACKERVILLE, TUTTLE, VERNON, WALTERS, WAURIKA,

WETUMKA, WEWOKA, WICHITA FALLS, AND WYNNEWOOD.

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