WFO SAN ANGELO Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, April 12, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 110 NATIONAL WEATHER SERVICE SAN ANGELO TX 136 PM CDT TUE APR 12 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 110 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN WEST CENTRAL TEXAS BROWN CALLAHAN COLEMAN CONCHO MASON MCCULLOCH MENARD RUNNELS SAN SABA SHACKELFORD TAYLOR THROCKMORTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ABILENE, ALBANY, BAIRD, BALLINGER, BENOIT, BRADY, BROWNWOOD, CHAPPEL, CHEROKEE, CLYDE, COLEMAN, CREWS, CROSS PLAINS, DUDLEY, ECHO, EDEN, ERNA, EULA, FIFE, FISK, FORT MCKAVETT, FREDONIA, HARKEYVILLE, HATCHEL, HEXT, INDIAN CREEK, KATEMCY, KOOCKVILLE, LIVE OAK, LOHN, LOWAKE, LOYAL VALLEY, MASON, MENARD, PONTOTOC, PUMPHREY, ROCHELLE, ROWENA, SAN SABA, STREETER, THROCKMORTON, TRICKHAM, VALERA, VOCA, VOSS, WINTERS, AND WOODSON. _____ Copyright 2022 AccuWeather