Skip to main content
Weather

TX WFO SHREVEPORT Warnings, Watches, and Advisories

WFO SHREVEPORT Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 8, 2022

_____

SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 332

NATIONAL WEATHER SERVICE SHREVEPORT LA

1106 AM CDT WED JUN 8 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

332 IN EFFECT UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING

AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST ARKANSAS

HEMPSTEAD HOWARD LITTLE RIVER

MILLER NEVADA SEVIER

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN SOUTHEAST OKLAHOMA

MCCURTAIN

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST TEXAS

BOWIE RED RIVER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, BOGATA, BROKEN BOW,

CLARKSVILLE, DE QUEEN, DIERKS, HOPE, IDABEL, MINERAL SPRINGS,

NASHVILLE, PRESCOTT, TEXARKANA, AND TEXARKANA.

IN NORTH CENTRAL TEXAS

FANNIN LAMAR

THIS INCLUDES THE CITIES OF BONHAM AND PARIS.

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Written By