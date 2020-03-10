WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, March 10, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Clear;33;NNE;3;81%
Bellingham;Cloudy;33;SSW;14;81%
Bremerton;Clear;35;Calm;1;78%
Chehalis;Clear;34;Calm;0;100%
Deer Park;Clear;24;Calm;0;84%
Eastsound;Cloudy;37;S;3;86%
Ellensburg;Clear;34;NNW;7;51%
Ephrata;Clear;33;NNW;3;58%
Everett;Clear;36;ENE;3;90%
Fort Lewis;Clear;34;Calm;0;99%
Friday Harbor;Cloudy;35;Calm;0;92%
Hoquiam;Clear;37;E;5;92%
Kelso-Longview;Clear;37;Calm;0;92%
Moses Lake;Clear;33;N;6;66%
Olympia;Clear;30;Calm;0;88%
Omak;Clear;31;SW;6;47%
Pasco;Clear;37;Calm;0;66%
Port Angeles;Partly cloudy;31;Calm;0;92%
Pullman;Clear;27;Calm;0;74%
Puyallup;Clear;34;Calm;1;78%
Quillayute;Cloudy;35;E;5;92%
Renton;Clear;38;Calm;0;69%
Seattle;Clear;39;Calm;1;68%
Seattle Boeing;Clear;39;Calm;0;66%
Shelton;Clear;28;WSW;3;95%
Spokane;Clear;31;Calm;0;78%
Spokane Fairchild;Clear;31;Calm;0;95%
Spokane Felts;Clear;31;Calm;0;78%
Stampede Pass;Clear;30;Calm;0;63%
Tacoma;Clear;36;Calm;0;72%
Tacoma Narrows;Clear;36;Calm;0;72%
Vancouver;Clear;42;N;3;70%
Walla Walla;Clear;38;E;8;69%
Wenatchee;Clear;37;NW;7;35%
Whidbey Island;Mostly clear;35;SE;6;75%
Yakima;Clear;28;WSW;5;65%
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