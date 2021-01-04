WA Current Conditions as of 11:00 PM PST Sunday, January 3, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Arlington;Cloudy;42;N;3;85% Bellingham;Cloudy;43;NNE;9;88% Bremerton;Rain;45;SE;1;99% Chehalis;Showers;45;Calm;0;99% Deer Park;Cloudy;32;Calm;0;88% Eastsound;Cloudy;48;ENE;9;70% Ellensburg;Cloudy;36;NE;6;81% Ephrata;Cloudy;33;Calm;0;88% Everett;Cloudy;43;SE;2;88% Fort Lewis;Rain;43;NE;6;100% Friday Harbor;Cloudy;47;E;10;79% Hoquiam;Rain;46;E;16;85% Kelso-Longview;Showers;46;SSE;12;100% Moses Lake;Cloudy;40;S;3;76% Olympia;Rain;43;Calm;0;96% Omak;Flurries;31;WNW;5;82% Pasco;Cloudy;41;Calm;0;75% Port Angeles;Rain;40;Calm;0;92% Pullman;Cloudy;38;SE;7;69% Puyallup;Rain;43;ESE;1;97% Quillayute;Rain;43;ENE;7;88% Renton;Rain;44;S;3;55% Seattle;Rain;44;SSE;2;88% Seattle Boeing;Rain;43;Calm;0;92% Shelton;Rain;44;NE;5;95% Spokane;Cloudy;38;NNE;3;82% Spokane Fairchild;Cloudy;35;SE;9;100% Spokane Felts;Cloudy;38;NNE;3;82% Stampede Pass;Snow;32;N;3;88% Tacoma;Rain;43;Calm;0;88% Tacoma Narrows;Rain;43;Calm;0;88% Vancouver;Showers;48;ESE;12;79% Walla Walla;Clear;43;Calm;0;65% Wenatchee;Cloudy;35;Calm;0;88% Whidbey Island;Cloudy;48;E;15;67% Yakima;Cloudy;38;WNW;5;75% _____ Copyright 2021 AccuWeather