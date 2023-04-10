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Weather

NY Current Conditions

NY Current Conditions as of 02:00 AM EDT Monday, April 10, 2023

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Clear;36;NW;1;46%

Binghamton;Clear;41;NE;3;39%

Buffalo;Clear;35;SW;3;82%

Central Park;Clear;44;SW;3;65%

Dansville;Clear;34;S;3;69%

Dunkirk;Clear;35;E;3;72%

East Hampton;Clear;35;WSW;5;82%

Elmira;Clear;29;Calm;0;81%

Farmingdale;Clear;40;SW;2;70%

Fort Drum;Clear;32;SSW;6;59%

Fulton;Clear;28;Calm;0;84%

Glens Falls;Clear;32;Calm;0;69%

Islip;Clear;41;SW;4;80%

Ithaca;Clear;30;E;5;81%

Jamestown;Clear;38;Calm;0;46%

Massena;Clear;34;SW;9;58%

Montauk;Clear;40;WSW;3;76%

Montgomery;Clear;33;Calm;0;78%

Monticello;Clear;28;NW;3;67%

New York;Clear;42;SW;3;65%

New York Jfk;Clear;40;SW;8;76%

New York Lga;Clear;44;SW;9;59%

Newburgh;Clear;38;WSW;2;65%

Niagara Falls;Clear;37;S;4;74%

Ogdensburg;Clear;36;SSW;5;69%

Penn (Yan);Clear;33;WSW;3;79%

Plattsburgh;Clear;28;SSW;3;74%

Poughkeepsie;Clear;35;Calm;0;72%

Rochester;Clear;32;W;3;84%

Rome;Clear;28;Calm;0;77%

Saranac Lake;Clear;23;Calm;0;77%

Shirley;Clear;33;Calm;0;71%

Syracuse;Clear;36;ESE;3;61%

Watertown;Clear;33;Calm;0;66%

Wellsville;Clear;35;NE;1;61%

Westhampton Beach;Clear;24;Calm;0;88%

White Plains;Clear;36;Calm;0;81%

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Copyright 2023 AccuWeather

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