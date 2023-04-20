TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Thursday, April 20, 2023 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 155 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 230 PM CDT THU APR 20 2023 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 155 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ATASCOSA BANDERA BASTROP BEXAR BLANCO BURNET CALDWELL COMAL CONCHO DEWITT DIMMIT EDWARDS FAYETTE FRIO GILLESPIE GONZALES GUADALUPE HAYS KARNES KENDALL KERR KIMBLE KINNEY LAVACA LEE LLANO MASON MAVERICK MCCULLOCH MEDINA MENARD REAL SAN SABA SCHLEICHER SUTTON TRAVIS UVALDE WILLIAMSON WILSON ZAVALA The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for... Southern Hamilton County in central Texas... Northwestern Coryell County in central Texas... * Until 330 PM CDT. * At 229 PM CDT, a severe thunderstorm was located 10 miles west of Hamilton, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include... Hamilton, Pancake, Shive, Jonesboro, Ireland, Pottsville, Whiteway, Aleman, Pecan Wells, Levita and Purmela. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 155 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL TEXAS ATASCOSA BANDERA BASTROP BEXAR BLANCO BURNET CALDWELL COMAL DEWITT DIMMIT EDWARDS FAYETTE FRIO GILLESPIE GONZALES GUADALUPE HAYS KARNES KENDALL KERR KINNEY LAVACA LEE LLANO MAVERICK MEDINA REAL TRAVIS UVALDE WILLIAMSON WILSON ZAVALA THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, BANDERA, BASTROP, BLANCO, BOERNE, BRACKETTVILLE, BURNET, CARRIZO SPRINGS, CRYSTAL CITY, CUERO, EAGLE PASS, FLORESVILLE, FREDERICKSBURG, GEORGETOWN, GIDDINGS, GONZALES, HALLETTSVILLE, HONDO, KARNES CITY, KERRVILLE, LA GRANGE, LEAKEY, LLANO, LOCKHART, NEW BRAUNFELS, PEARSALL, PLEASANTON, ROCKSPRINGS, SAN ANTONIO, SAN MARCOS, SEGUIN, AND UVALDE. _____ Copyright 2023 AccuWeather